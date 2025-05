Garlasco l’avvocato di Sempio | Chiara uccisa dalla Chiesa

Nel turbinio dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, il nome dell'avvocato Massimo Lovati emerge con una dichiarazione sorprendente: "Chiara l'ha uccisa la Chiesa". Sebbene definisca l'affermazione come un “sogno”, la sua audace provocazione accende nuovi interrogativi su uno dei casi più enigmatici d'Italia, riaprendo il dibattito sulle responsabilità e misteri che circondano la tragica morte della giovane.

Nella seconda inchiesta sull’ omicidio di Chiara Poggi, il nome dell’avvocato Massimo Lovati è rimasto sullo sfondo fino a oggi. Ma adesso rompe il silenzio con un’affermazione che scuote il caso: “Chiara l’ha uccisa la Chiesa”, dice. Poi precisa che è solo “un sogno”, ma lo rivendica, lo difende, lo racconta con dovizia di dettagli. È una teoria, afferma, che nasce dalla sua “conoscenza del territorio”. Lovati parte dal Santuario della Madonna della Bozzola, luogo di culto alle porte di Garlasco, costruito intorno a un’immagine miracolosa della Vergine. Ma anche teatro di uno scandalo che nel 2014 travolse il rettore don Gregorio Vitali, prete ed esorcista... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, l’avvocato di Sempio: “Chiara uccisa dalla Chiesa”

