Garlasco l’avvocato di Andrea Sempio | È un comunista disadattato Chiara Poggi l’ha uccisa la Chiesa

A Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi continua a alimentare polemiche e controversie. Tra i protagonisti della seconda indagine c'è l'avvocato Andrea Sempio, descritto come un comunista disadattato, e i suoi difensori Angela Taccia e Massimo Lovati. Recentemente, Taccia si è trovata al centro delle critiche dopo un post su Instagram, suscitando un acceso dibattito sulla sua conduzione del caso e sul ruolo della giustizia.

Nella seconda indagine sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si è parlato molto degli avvocati Angela Taccia e Massimo Lovati. Ovvero i due difensori di Andrea Sempio La prima è finita nei guai per il post su Instagram sulla «Guerra dura senza paura» nei confronti della procura di Pavia dopo che il suo assistito non è andato all'interrogatorio lamentando un vizio di forma nella convocazione. Il suo Ordine l'ha richiamata e anche il collega con cui condivide la difesa l'ha criticata: «Ha scritto una cosa che non sta né in cielo né in terra». Ora però anche Lovati parla. E in un'intervista a Repubblica dice la sua sul delitto...

