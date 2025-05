Garlasco l’avvocata di Alberto Stasi esulta per l’intervento di Nordio | Ecco perché non poteva essere condannato

L'avvocato di Alberto Stasi esprime soddisfazione per le dichiarazioni del ministro Carlo Nordio, secondo cui l'ex fidanzato di Chiara Poggi non avrebbe dovuto essere condannato. Questo intervento, che riaccende il dibattito sul caso, offre nuove prospettive su un processo che ha suscitato grande attenzione e divisione di opinioni nel pubblico e tra gli esperti legali.

Ha ragione il ministro Carlo Nordio: Alberto Stasi non doveva essere condannato. La difesa dell'ex fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per il suo omicidio, sorride per le parole con cui il Guardasigilli è intervenuto a gamba tesa sul caso giudiziario che sta tenendo col fiato sospeso mezza Italia, con gli esiti delle nuove indagini ancora quanto mai incerti. «Trovo irragionevole che dopo una o due sentenze di assoluzione sia intervenuta una condanna senza rifare l'intero processo. Tutto questo è irrazionale », aveva attaccato Nordio intervenendo ieri sera a Zona Bianca, su Rete 4, con riferimento alla condanna di Stasi in terzo grado dopo essere stato assolto nei primi due gradi di giudizio...