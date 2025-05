Garlasco la difesa di Stasi | Test da rifare Tutti i dubbi sui vecchi interrogatori di Sempio

Garlasco, un caso che continua a far discutere. La difesa di Alberto Stasi chiede un nuovo processo, sollevando dubbi sugli interrogatori passati e su elementi chiave come tracce sui muri, profili di DNA e impronte di scarpe. I legali sostengono che tutto debba essere riesaminato. Anche il ministro Nordio si esprime, definendo "irragionevole" la condanna – un tema che riaccende il dibattito sull'innocenza e sulla giustizia.

