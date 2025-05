Garlasco il suo avvocato torna a parlare | Chi è davvero Andrea Sempio E tira fuori una tesi choc sul caso

A quasi vent’anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco riemerge con nuove rivelazioni e una tesi choc dell'avvocato Massimo Sempio. Mentre si riaprono le indagini, la figura di Sempio si staglia al centro della vicenda, promettendo approfondimenti e sviluppi che potrebbero dare una nuova luce a un delitto che ha scosso l'Italia. Scopriamo chi è davvero l'avvocato e quali sono le sue insinuazioni.

A distanza di quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la vicenda giudiziaria legata al delitto di Garlasco torna ad accendersi, spinta da nuove indagini e da dichiarazioni che alimentano una pista fino a oggi rimasta nell’ombra. Al centro di questa nuova interpretazione c’è l’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, che con parole forti e affermazioni suggestive ha voluto chiarire pubblicamente la posizione del suo assistito: “ Andrea è completamente estraneo a questa storia “, ribadisce. Eppure, proprio attraverso le sue dichiarazioni, si delinea una teoria dai contorni inquietanti, che non solo chiama in causa nuovi possibili scenari, ma finisce per coinvolgere anche il condannato Alberto Stasi in un modo del tutto inedito... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

