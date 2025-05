Garlasco il segreto fatale di Chiara Poggi

Il delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007, continua a celare misteri inquietanti. Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, ha rivelato nuove informazioni su un presunto "sicario" e un segreto proibito scoperto da Chiara Poggi, che potrebbe aver determinato il tragico epilogo della giovane. L'articolo esplora queste rivelazioni, riportando alla luce i dettagli oscuri di un caso ancora irrisolto.

Tanti segreti sul caso del delitto di Garlasco. Massimo Lovati, l'avvocato di Andrea Sempio, ha parlando per esempio della presenza di un presunto "sicario" vicino alla villetta dei Poggi. Secondo il legale, Chiara avrebbe scoperto " un segreto " proibito - ancora sconosciuto -, che le è costato la vita. Ma non è l'unico. Un mese dopo il delitto di Garlasco, il rettore del santuario della Bozzola, don Gregorio Vitali, aveva lanciato un appello pubblico al killer: "Si arrenda alla giustizia, non tenga piĂą dentro di sĂ© questo segreto enorme. Si costituisca e supplichi la misericordia di Dio affinchĂ© abbia compassione per il gesto che ha compiuto"... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, il segreto fatale di Chiara Poggi

L’abbraccio segreto tra Alberto Stasi e Stefania Cappa: il video che riaccende il caso del delitto di Garlasco - Un lungo abbraccio tra Alberto Stasi e Stefania Cappa, avvenuto nella caserma dei carabinieri quattro giorni dopo il delitto di Garlasco, riaccende le polemiche attorno al caso. 🔗continua a leggere

Garlasco, le teorie alternative: gli abusi nel santuario della Bozzola, la catena di suicidi, il sicario e il segreto fatale di Chiara Poggi - Sul caso è intervenuto anche Nordio: «Irrazionale la condanna di Stasi». I 18 anni passati dal delitto hanno alimentato dubbi, sospetti e «teorie del complotto». Fino all'ipotesi sollevata da Massimo ... 🔗Secondo msn.com

Garlasco, dopo la condanna ad Alberto Stasi 7 tentativi di riaprire il caso. Le scarpe, i pedali della bici, le bugie e i depistaggi - La nuova inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, riapre il dibattito sul caso Garlasco. Sull'amico del fratello della ... 🔗Segnala leggo.it

Garlasco, l'avvocato di Sempio: «Chiara uccisa perché aveva scoperto un segreto indicibile. Ci sono più mandanti» - Chiara Poggi sarebbe stata eliminata perché aveva scoperto un segreto indicibile. Ma non da Alberto Stasi e nemmeno da Andrea Sempio, attualmente indagato per il delitto. Secondo ... 🔗Come scrive ilmattino.it