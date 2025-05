Garlasco il ruolo delle mamme di Chiara Stasi e Sempio

Nel drammatico e complesso caso di Garlasco, le storie di tre mamme emergono in modo straziante: Rita Preda, Elisabetta Ligabò e Daniela Ferrari. Ognuna vive il dolore in modo unico, portando il peso di una tragedia che non solo ha colpito le loro famiglie, ma ha anche segnato profondamente l’opinione pubblica. Il loro racconto offre uno sguardo intimo e umano su una vicenda controversa e toccante.

Nel tragico, complesso, controverso delitto di Garlasco ci sono tre persone che soffrono - inevitabilmente più di tutti, anche se travolte dalla tragedia in modi differenti e con tormenti diversi, imparagonabili tra loro. Sono Rita Preda, Elisabetta Ligabò e Daniela Ferrari, le mamme di Chiara, Alberto e Andrea. I loro figli - la vittima, il condannato e l'attuale indagato sono i protagonisti della drammatica vicenda che il 13 agosto 2007 ha stravolto le tre famiglie stritolandole di dolore, rabbia, paure; ma loro, le tre mamme, non hanno mai ceduto. Hanno sempre, rispettivamente, difeso il ricordo di Chiara, urlato l'innocenza di Alberto, protetto Andrea pur risultando a volte incomprese, sembrando sfrontate, facendo anche qualche goffo errore...

