Garlasco il ministro della Giustizia Nordio interviene sul caso e le nuove indagini

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio interviene sul controverso caso di Garlasco, sollevando interrogativi sulla recentissima condanna dopo due assoluzioni. Pur non potendo commentare le indagini in corso, Nordio esprime il suo disappunto per la decisione presa senza un nuovo processo, sottolineando l'assurdità di un simile esito in seguito a sentenze precedenti. La questione riaccende il dibattito sul rispetto del diritto e della giustizia.

Sul caso Garlasco, “premesso che, come sapete, non posso, non debbo e non voglio parlare di vicende in corso, quello che posso dire è che trovo irragionevole che dopo una sentenza o due sentenze di assoluzioni, sia intervenuta una condanna senza nemmeno rifare l’intero processo. Tutto questo è irrazionale”. A dirlo è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a Zona Bianca su Rete4. “È irrazionale perché se per legge si può condannare soltanto, al di là di ogni ragionevole dubbio, quando uno o più giudici hanno già dubitato al punto da assolvere, non si vede come si possa condannare. Questo secondo me è irragionevole e andrebbe cambiato con una riforma che noi abbiamo provato a fare e abbiamo fatto a metà”... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

