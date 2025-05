Garlasco e il giallo dell’intonaco scomparso sull’impronta 33 associata ad Andrea Sempio | cosa si sa veramente

Nelle ultime ore, il caso di Garlasco riaccende i riflettori sull'intonaco scomparso associato all'impronta 33, legato all'indagato Andrea Sempio. Si solleva così una questione cruciale: l'intonaco, seppur presente, potrà essere utilizzato come prova valida nel processo che coinvolge la morte di Chiara Poggi? Questo articolo esplora gli sviluppi e le incertezze che circondano questo misterioso elemento della vicenda.

Nelle ultime ore ci si sta chiedendo se c'è ancora l'intonaco dell'impronta 33 trovata vicino al cadavere di Chiara Poggi e attribuita solo da un'ultimissima perizia ad Andrea Sempio (l'attuale indagato). Ma la vera domanda è: l'intonaco dell'impronta - anche se non scomparso - potrà essere utilizzabile per nuove analisi?

