Garlasco dopo la condanna ad Alberto Stasi 7 tentativi di riaprire il caso Le scarpe i pedali della bici le bugie e i depistaggi

L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco continua a suscitare polemiche e interrogativi dopo la condanna di Alberto Stasi. Con sette tentativi di riapertura del caso e nuove indagini su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, emergono dettagli inquietanti riguardo a bugie e depistaggi. Questo articolo esplora le implicazioni di tali sviluppi e il loro impatto sulla ricerca di giustizia.

La nuova inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio, indagato per l?omicidio di Chiara Poggi, riapre il dibattito sul caso Garlasco. Sull'amico del fratello della vittima...

Caso Garlasco: i carabinieri a casa di Andrea Sempio, si cerca in un campo l'arma del delitto - Il caso di Garlasco riemerge con nuove indagini: i carabinieri hanno effettuato perquisizioni presso l'abitazione di Andrea Sempio e dei suoi conoscenti, alla ricerca dell'arma del delitto.

Caso Garlasco, inchiesta riparte da dieci Dna: così pm provano a riscrivere storia - L'inchiesta sul delitto di Garlasco torna a far discutere grazie a nuove analisi del Dna. I pm puntano a rinforzare le prove contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e a identificare il misterioso "Ignoto 2".

Nordio: «Condanna Stasi irragionevole dopo l'assoluzione e senza rifare l'intero processo» - Per premettendo di «non potere, non dovere e non volere parlare di vicende in corso», il ministro della Giustizia Carlo Nordio in serata, intervendo su Retequattro a Zona Bianca ...

Garlasco, ministro Nordio: "Irragionevole condanna a Stasi dopo assoluzione, ma nessuna conseguenza a magistrati vecchia indagine" - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto in merito al caso di Garlasco. Al centro delle sue parole, la condanna definitiva ad Alberto Stasi, arrivata dopo precedenti assoluzioni, che il ...