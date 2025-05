Garlasco cosa ha detto il Ministro Carlo Nordio sul condannato Alberto Stasi | Irrazionale Il caso dell’intonaco distrutto

Il caso di Garlasco torna a far parlare di sé, con il ministro Carlo Nordio che definisce "irrazionale" la condanna di Alberto Stasi. Dopo diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, la nuova inchiesta si concentra su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, rivelando nuove testimonianze e prove da rivedere, che alimentano il dibattito e l'interesse pubblico sulla questione.

La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, a diciotto anni di distanza dall’omicidio di Chiara Poggi, sta monopolizzando le pagine della cronaca ormai da settimane. Al centro delle indagini l’indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, nuove testimonianze, consulenze e prove da riesaminare. Ma per quel delitto c’è già stato un condannato: si tratta di Alberto Stasi, fidanzato di Chiara. Garlasco, cosa ha detto il Ministro Carlo Nordio sul condannato Alberto Stasi: “Irrazionale”. Il caso dell’intonaco distrutto (ANSA FOTO) – Notizie.com I legali del ragazzo, che sta scontando sedici anni di carcere, hanno più volte compulsato la Procura della Repubblica di Pavia per approfondire numerosi aspetti della vicenda, anche negli scorsi anni... 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Garlasco, cosa ha detto il Ministro Carlo Nordio sul condannato Alberto Stasi: “Irrazionale”. Il caso dell’intonaco distrutto

