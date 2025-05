Garlasco anticipazioni Le Iene | il supertestimone rivela la sua identità

Le Iene ritornano sul caso del delitto di Garlasco con un servizio esclusivo. Nella puntata di domani, martedì 27 maggio, il misterioso supertestimone, che in precedenza aveva scelto di rimanere anonimo, rivela la sua identità. Grazie al lavoro di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, il pubblico avrà l'opportunità di scoprire nuovi dettagli su una vicenda che ha sconvolto l'Italia.

Le Iene tornano a occuparsi del caso del delitto di Garlasco. Nella puntata di domani sera, martedì 27 maggio, nel nuovo servizio realizzato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, il testimone - che nel precedente aveva scelto l'anonimato - ha cambiato idea. Il supertestimone si mostrerà in volta, con l'obiettivo di rilasciare nuove dichiarazioni inedite sull'omicidio di Chiara Poggi. Intanto per Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, il suo assistito e Alberto Stasi sono innocenti nel delitto di Garlasco ma Stasi conosce chi è il killer e il mandante: lo ha affermato in un'intervista a repubblica in cui sostiene che la sua "teoria" è che Chiara Poggi fu uccisa perché a conoscenza di segreti indicibili su esorcismi e riti satanici nella zona del Pavese... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, anticipazioni Le Iene: il supertestimone rivela la sua identità

Garlasco – Le Iene, il “testimone” su Stefania Cappa, i messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre di Sempio - Garlasco, 20 maggio 2023 – Nella puntata de Le Iene, un presunto testimone ricostruisce i momenti del delitto di Stefania Cappa, rivelando dettagli sui messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre. 🔗continua a leggere

Le Iene sul caso Garlasco, testimonianza inedita del supertestimone: "Qualcuno in alto mi ha detto di tacere" - Le Iene hanno trasmesso un'incredibile testimonianza inedita di un supertestimone sul caso Garlasco, rivelata nell’ultima puntata del 20 maggio. 🔗continua a leggere

Garlasco, altra bomba delle Iene: "Proprio oggi una notizia rilevante" - Oggi, la trasmissione "Le Iene" porta alla ribalta una nuova inquietante svolta nel caso di Garlasco. 🔗continua a leggere

Il supertestimone de Le Iene si mostra per la prima volta: attese nuove dichiarazioni sul delitto di Garlasco - Il programma tv Le Iene ha annunciato una seconda puntata sul delitto di Garlasco e dichiarato che il "supertestimone" ha deciso di metterci ... 🔗Come scrive fanpage.it

Le anticipazioni de Le Iene: intervista inedita al supertestimone sul delitto di Garlasco: «L'uomo ha rotto il silenzio dopo 18 anni» - Stasera in tv, martedì 20 maggio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in ... 🔗Si legge su ilmattino.it

Delitto di Garlasco, le anticipazioni delle Iene: cosa diranno il supertestimone e i vocali di Paola Cappa - Le anticipazioni della puntata di martedì 20 maggio de Le Iene: l'intervista al supertestimone del delitto di Garlasco, le telefonate tra la madre di ... 🔗Da fanpage.it