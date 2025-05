Gargallo numerose buche sulla strada per Piovino

La Strada Provinciale 85, che connette Piovino a Gargallo, presenta gravi problemi a causa di numerose buche, segnalate da un lettore di Novara Today. Le condizioni del tratto sono tali da rendere la circolazione difficile e potenzialmente pericolosa, suscitando preoccupazione tra gli utenti della strada.

Le condizioni della Strada Provinciale 85 che collega Piovino a Gargallo destano preoccupazione tra gli utenti della strada. A dirlo è un lettore di Novara Today. "Lungo il tratto si segnalano numerose buche, in alcuni casi profonde, che rendono la circolazione difficoltosa e potenzialmente... 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Gargallo, numerose buche sulla strada per Piovino

Gargallo, numerose buche sulla strada per Piovino - Le condizioni della Strada Provinciale 85 che collega Piovino a Gargallo destano preoccupazione tra gli utenti della strada. 🔗Riporta novaratoday.it

Castelletta, lavori per la messa in sicurezza della strada che presenta numerose buche - Verso i "lavori necessari" di messa in sicurezza della strada per Castelletta, frequentata da numerosi ciclisti e strada che presenta un manto stradale "fortemente ammalorato" come evidenziano gli ... 🔗Secondo ilrestodelcarlino.it

Buche in strada a Milano, allarme dopo giorni di pioggia. Il sindaco Sala: “Stiamo lavorando”, ma la Lega annuncia un esposto - Milano, 2 marzo 2024 – Attenzione alle buche ... poi i numerosi danni con toni emergenziali da catastrofe, che sarebbero invece stati tranquillamente evitati con una corretta cura di strade ... 🔗ilgiorno.it scrive