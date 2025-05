Gara 4 playoff Lba 2025 | Milano e Brescia chiudono la serie e vanno in semifinale Venezia pareggia I conti con Bologna

Nella gara 4 dei playoff LBA 2025, Milano e Brescia scrivono il loro nome tra le semifinaliste, superando Trento e Trieste con grande determinazione. Milano riesce a rimontare, chiudendo la partita sul 89-82, mentre Brescia conquista un strabiliante 92-88. Nel frattempo, Venezia impatta la serie con Bologna grazie a una vittoria di misura (84-78), portando la sfida a un emozionante decisivo 2-2.

Nella gara 4 playoff Lba 2025 Milano e Brescia raggiungono le semifinali, battendo rispettivamente Trento in rimonta per 89-82, e Trieste per 92-88. Venezia, invece, si impone su Bologna(84-78) e porta la serie sul 2-2. GARA 4 PLAYOFF LBA 2025: MILANO-TRENTO 89-82 I meneghini si prendono la rivincita su Trento, che li aveva battuti nella finale di Coppa Italia, e volano in semifinale. Avvio di match equilibrato, ma è nel secondo quarto, con il parziale di 28-13, che arriva il primo affondo decisivo. Gli ospiti reagiscono in avvio di ripresa con il 29-15 in loro favore, rimettendo così tutto in bilico... 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com