Game Day 2025 al Chiostro di Santa Maria di Castello | una giornata di gioco per tutte le età

Sabato 31 maggio, il Chiostro di Santa Maria di Castello diventa un vivace spazio ludico per "Game Day 2025". Dalle ore 10, famiglie, bambini e adulti sono invitati a unirsi per una giornata dedicata al gioco, alla cultura e all'incontro, riscoprendo l'importanza educativa e sociale del divertimento in tutte le sue forme. Preparatevi a un'esperienza indimenticabile!

Sabato 31 maggio il Chiostro di Santa Maria di Castello si trasforma in un grande spazio ludico per tutte le età a partire dalle ore 10. Una giornata di gioco, cultura e incontro aperta a bambini, ragazzi e adulti, per riscoprire insieme il valore educativo e sociale del gioco in ogni sua forma e...

