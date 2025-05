Galleria dell' Accademia ingresso gratuito per la Festa della Repubblica

In occasione della Festa della Repubblica, la Galleria dell'Accademia di Firenze offre un'opportunità imperdibile: ingresso gratuito per tutti il 1° e 2 giugno 2025. Parte dell'iniziativa #domenicalmuseo del Ministero della Cultura, questo evento consente di esplorare le meraviglie artistiche del museo senza alcun costo, contribuendo a celebrare la cultura e la storia del nostro Paese.

La Galleria dell'Accademia di Firenze apre gratuitamente al pubblico domenica 1° giugno e lunedì 2 giugno 2025. Come ogni mese, il museo fiorentino aderisce alla #domenicalmuseo – l'iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l'ingresso gratuito nei luoghi della cultura la prima domenica...

