Galeone | "De Laurentiis sa che Allegri è una garanzia"

Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Max Allegri, esprime la sua fiducia nell'ex tecnico della Juventus, descrivendolo come una garanzia per qualsiasi squadra. Le sue dichiarazioni, riportate da La Gazzetta dello Sport, offrono uno spaccato sul valore e sulla resilienza di Allegri nel panorama calcistico. L'articolo esplora le opinioni di Galeone sull'allenatore e il suo futuro nel mondo del calcio.

Galeone senza filtri: «Vlahovic non sa stoppare la palla, giovani ricchi e presuntuosi. Vedo Allegri al Milan o alla Roma» - No, non è la salute a regalare questa certezza a Giovanni Galeone, 84 anni ... li adoro da 80 anni — che non sa stoppare una palla: non ci riesce proprio. Chissà ora vediamo con l’arrivo ... Secondo msn.com