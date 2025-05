Galeone ammette | Inzaghi? Dovesse perdere la finale di Champions accadrà questo

Nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone offre una riflessione sul futuro di Simone Inzaghi alla guida dell'Inter, in vista della finale di Champions. L'analisi del noto allenatore si sofferma anche sulle recenti speculazioni riguardanti Massimiliano Allegri, accostato alle panchine delle principali squadre di Serie A. Galeone esprime le sue opinioni sulla situazione sotto i riflettori del calcio italiano.

Galeone si è espresso sull'Inter di Simone Inzaghi e sul futuro del tecnico nerazzurro. Giovanni Galeone, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, accostato in queste settimane alle panchine di tutte le big di Serie A, e anche di Simone Inzaghi e del futuro con l ' Inter. LE PAROLE – « Ci siamo messaggiati giorni fa, io non chiedo per non essere inopportuno. Però lui che è un simpatico bugiardo mi ha rassicurato: mister, non mi ha chiamato nessuno! E io: ma come, Max, a fine maggio non uno che abbia provato a chiederti eventuale disponibilità? Io penso che De Laurentiis lo abbia fatto » RIVOLUZIONE – «T emo che dovremmo aspettare ancora un po' di giorni, perché comunque la situazione all'Inter mi sembra ancora da definire...