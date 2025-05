Gaia massacrata dall’ex a Pozzuoli | arrestati i due complici dell’uomo

Un brutale episodio di violenza ha scosso Pozzuoli, dove i carabinieri hanno arrestato due complici di un 32enne accusato di aver massacrato l'ex moglie, una 25enne di Bacoli. Gli arrestati, di 32 e 30 anni, sono ritenuti responsabili di lesioni aggravate in concorso, coinvolti in un'aggressione avvenuta ad aprile durante la quale l'aggressore tentò persino di spingerla dalla balaustra.

