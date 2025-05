Gabe Newell, cofondatore e CEO di Valve, non si è limitato a rivoluzionare il mondo dei videogiochi con titoli leggendari e la piattaforma Steam. Da oltre un decennio, esplora anche l'affascinante connessione tra il cervello umano e la tecnologia, svelando potenziali futuri sviluppi nell'integrazione tra mente e computer. Scopriamo il percorso innovativo di questo pioniere dell'industria videoludica.

(Adnkronos) – Il cofondatore e CEO di Valve, Gabe Newell, ha da tempo manifestato un interesse profondo per l’integrazione tra mente umana e computer. Già oltre dieci anni fa, la sua azienda, nota per titoli iconici come Half-Life, DOTA 2 e Counter-Strike, oltre che per la piattaforma Steam, aveva avviato ricerche interne sull’interazione tra risposte . L'articolo Gabe Newell, dai videogiochi ai chip nel cervello proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it