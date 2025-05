Futuro Gasperini Atalanta indispettita dopo le dichiarazioni post Parma | Roma in attesa

Nella recente sfida tra Atalanta e Parma, terminata con una sorprendente vittoria dei ducali, l'allenatore Gian Piero Gasperini ha espresso il suo disappunto. Le dichiarazioni post partita hanno suscitato scalpore e alimentato speculazioni sul futuro del tecnico, mentre la Roma resta in attesa di sviluppi. In un contesto di tensione, il futuro della Dea si fa sempre più incerto.

Nell'ultima giornata di campionato è andata in scena la bellissima sfida tra Atalanta e Parma, conclusasi con la vittoria per 3-2 dei ducali, che nel secondo tempo hanno ribaltato la doppietta di Daniel Maldini. Un risultato che non ha inciso sulla classifica della Dea, che aveva già festeggiato in precedenza la qualificazione in Champions League, ma che resta con il dubbio su chi siederà in panchina nella prossima stagione. Ancora una volta Gasperini, che resta tra i candidati come prossimo tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni che alimentano i dubbi sulla sua permanenza a Bergamo...

