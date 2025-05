Futuro della Fermana | incontro cruciale con Tumas Group e Tum Invest

Dopo settimane di incertezze, finalmente si avvicina un incontro cruciale per il futuro della Fermana. Domani e mercoledì si svolgerà una riunione attesa con Tumas Group e Tum Invest, pronti a delineare nuove prospettive per il club canarino. Questo incontro potrebbe rappresentare una svolta decisiva, portando finalmente stabilità e nuove opportunità al team e ai suoi tifosi.

Dovrebbe essere stata quella appena conclusa l’ultima settimana senza notizie ufficiali sul futuro della Fermana perchĂ© proprio tra domani e mercoledì ci sarĂ l’attesissimo incontro con gli imprenditori che saranno a Fermo proprio per prendere una svolta importante per il futuro canarino. Dopo tanto parlare, dopo tanti si dice e tante supposizioni sarĂ la prima volta per coloro che sembrano interessati a dare un futuro diverso al club gialloblĂą di toccare con mano quello che stanno rilevando. Di certo, visto il passaggio nel capoluogo provinciale, inevitabile una visita alle strutture che sono a disposizione della societĂ canarina... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Futuro della Fermana: incontro cruciale con Tumas Group e Tum Invest

Altre fonti ne stanno dando notizia

Futuro della Fermana: incontro cruciale con Tumas Group e Tum Invest - Atteso incontro a Fermo per il futuro della Fermana con Tumas Group e Tum Invest. Focus su strutture e debito. msn.com scrive

Fermana: Incontro Cruciale per l'Acquisizione da Parte di un Gruppo Internazionale - Inizia la trattativa per l'acquisizione della Fermana da parte di un gruppo internazionale con interessi a Malta. Da msn.com

Fermana: incontri decisivi con Tumas Group per il futuro del club - Settimana cruciale per Fermana: incontri con Tumas Group e Tum Invest per definire il futuro societario e la ristrutturazione del debito. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Una ricostruzione storica della questione Nord - Sud