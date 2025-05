Fusione nucleare è pronto il primo magnete del progetto Dtt la macchina sperimentale 100% italiana

Il progetto DTT (Divertor Tokamak Test), prima macchina sperimentale interamente italiana per la fusione nucleare, ha raggiunto un importante traguardo con la realizzazione del primo magnete. Composta da 18 magneti, la DTT punta a ottimizzare uno dei passaggi fondamentali nella produzione di energia pulita su larga scala, contribuendo così allo sviluppo di tecnologie sostenibili e innovative nel settore energetico.

