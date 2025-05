Furto in diretta di un' auto cittadino chiama la polizia e fa arrestare il ladro | in fuga i quattro complici

Un audace furto di un'auto viene interrotto grazie alla prontezza di un cittadino che chiama la polizia, portando all'arresto del ladro e dei suoi quattro complici in fuga. Questo episodio evidenzia l'impegno della Polizia di Stato nella lotta ai furti di veicoli nella provincia di Capitanata, con specifiche operazioni dirette dal Questore Alfredo D'Agostino per garantire la sicurezza del territorio.

La Polizia di Stato intensifica l'attività di controllo del territorio per contrastare ed eliminare l'odioso fenomeno dei furti di autoveicoli che attanaglia la terra di Capitanata. È nell'ambito di specifici servizi voluti dal Questore Alfredo D'Agostino, che personale della Volanti ha tratto...

