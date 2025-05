Furto all' autolavaggio filmato dalle telecamere il proprietario fa arrestare il ladro

un brutto guaio è stato un ladro inesperto che, mentre tentava di rubare all'autolavaggio dell’area di servizio “San Marco Petroli” a Casale sul Sile, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Grazie alla prontezza del proprietario, che ha avvisato i carabinieri, il malintenzionato è stato arrestato nella notte di sabato scorso. Un episodio che mette in luce l'importanza della vigilanza e delle misure di sicurezza.

Ha tentato di mettere a segno un furto all'autolavaggio dell’area di servizio “San Marco Petroli”, in via Nuova Trevigiana, a Casale sul Sile, ma è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Dosson, allertati, intorno alle 22 di sabato scorso, dal proprietario della struttura. A finire in... 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Furto all'autolavaggio filmato dalle telecamere, il proprietario fa arrestare il ladro

