Furto al Carrefour due giovani donne rubano merce per 400 euro

Due giovani donne romene, di 18 e 22 anni, sono state arrestate dopo aver tentato di rubare merce per un valore di 400 euro all'interno del Carrefour di Latina. Fingendosi normali clienti, hanno afferrato una grande quantità di prodotti dagli scaffali, ma sono state sorprese dal personale di vigilanza, che ha avviato le procedure di sicurezza.

Sono entrate al Carrefour di Latina fingendosi normali clienti, ma una volta all'interno hanno afferrato dagli scaffali una grande quantità di merce con il proposito di rubarla. Due donne di origine rumena, di 18 e 22 anni, sono state però sorprese dal personale addetto alla vigilanza...

