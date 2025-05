Fuori Valeria Golino su Matilda de Angelis ed Elodie | Ho imparato tanto da queste due signorine ma mi sono sentita antica

Durante la presentazione di "Fuori" al Festival di Cannes 2025, Valeria Golino ha condiviso il suo entusiasmo per il legame instaurato con le giovani attrici Elodie e Matilda De Angelis. Riflettendo sull'esperienza, ha confessato di essersi sentita "antica" rispetto a loro, sottolineando come queste nuove generazioni le abbiano insegnato molto. Nel frattempo, il film ha ottenuto un eccellente esordio al box office.

Presentando Fuori al Festival di Cannes 2025, Valeria Golino ha raccontato del bel rapporto che ha stabilito sul set con Elodie e Matilda De Angelis, rivelando di essersi sentita meno libera, ribelle e moderna di loro. Nel frattempo il film ha avuto un ottima partenza al boxoffice...

