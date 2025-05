Fuori di sé vandalizza le auto in sosta poi entra in un bar e spacca tutto

Un giovane di 25 anni, con precedenti penali e origini sudamericane, ha creato il caos ad Odolo, nella Valsabbia, la notte di sabato 24 maggio. Dopo aver vandalizzato diverse auto in sosta, è entrato in un bar, distruggendo arredi e creando panico tra i presenti. Arrestato dai carabinieri, il suo comportamento ha lasciato la comunità in stato di shock.

🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Fuori di sé, vandalizza le auto in sosta, poi entra in un bar e spacca tutto

