Fuori alla Limonaia di Villa Strozzi due giorni di festa per sostenere il Toscana Pride

A Firenze, il 30 e 31 maggio 2025, la Limonaia di Villa Strozzi ospiterà due giorni di festa per supportare il Toscana Pride. Un evento dedicato a rompere il silenzio, celebrare la diversità e rivendicare diritti ancora negati, creando uno spazio di festa e di lotta per un presente migliore. Unisciti a noi per danzare e far sentire la propria voce!

Un festival per rompere il silenzio, per danzare sulle macerie di un presente opprimente, per urlare i diritti che ancora vengono negati: appuntamento a Firenze venerdì 30 e sabato 31 maggio 2025 presso la Limonaia di Villa Strozzi (via Pisana 77) - che è anche partner e sostenitore del progetto

