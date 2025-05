Fuori alla Limonaia di Villa Strozzi due giorni di festa per sostenere il Toscana Pride

La Limonaia di Villa Strozzi a Firenze ospiterà il Toscana Pride, un festival dedicato alla celebrazione dei diritti e alla lotta contro le ingiustizie sociali. Il 30 e 31 maggio 2025, due giorni di festa per rompere il silenzio e danzare insieme, affermando con forza l’uguaglianza e la dignità. Un'occasione imperdibile per dare voce a chi ancora lotta per i propri diritti.

Un festival per rompere il silenzio, per danzare sulle macerie di un presente opprimente, per urlare i diritti che ancora vengono negati: appuntamento a Firenze venerdì 30 e sabato 31 maggio 2025 presso la Limonaia di Villa Strozzi (via Pisana 77) - che è anche partner e sostenitore del progetto

"Fuori": un'esplosione di arte e libertà alla Limonaia di Villa Strozzi - Venerdì 30 e sabato 31 maggio due giorni di celebrazione, resistenza ed inclusione con spettacoli, performance, talk e workshop promossi da inQuanto Teatro, GLORIA e numerose realtà toscane LGBTQIA+. 🔗Secondo lanazione.it

