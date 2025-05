Fulminacci | Cantare è come spogliarsi sul palco Daniele Silvestri uno zio

In un panorama musicale dinamico, Fulminacci emerge con una freschezza unica, paragonando l’atto del cantare a "spogliarsi" sul palco. La sua arte, espressione di una nuova generazione di cantautori romani, non solo arricchisce la scena musicale, ma riflette una profondità emotiva che invita gli ascoltatori a cogliere l'essenza della vulnerabilità umana. Scopriamo insieme il suo percorso e il significato di questa audace metafora.

Sarebbe stato un peccato se la propensione a combinare parole e suoni di Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, fosse rimasta a fiorire solo nel grande campo fertile del tempo libero. L'ipotesi di una nuova generazione di cantautori romani si sarebbe rafforzata più lentamente e la scena musicale non avrebbe potuto annoverare tra i suoi sperimentatori un 27enne brillante e poliedrico. «Ho iniziato a scrivere canzoni a 18 anni, senza dirlo a nessuno. Mi vergognavo, mi imbarazzava cantare e non pensavo di poterlo e saperlo fare», ha raccontato nell'edicola degli artisti de Il Tempo, spiegando che per lui salire su un palco significa «spogliarsi» e «mettersi a nudo»... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fulminacci: "Cantare è come spogliarsi sul palco. Daniele Silvestri uno zio"

