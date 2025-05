FS Logistix parte il rilancio della logistica con piattaforma digitale

Il Gruppo FS ha lanciato oggi a Roma il brand FS Logistix, presentando una piattaforma digitale innovativa per il trasporto merci end to end. Questo progetto segna l'inizio di una significativa trasformazione nel settore della logistica, con l'obiettivo di ottimizzare e modernizzare i servizi offerti. Scopriamo insieme i dettagli di questa promessa di cambiamento.

ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo corso per la logistica del Gruppo FS ha preso il via oggi a Roma con la presentazione del brand FS Logistix e della piattaforma digitale integrata per il trasporto merci end to end fslogistix.com. Un progetto che segna l’inizio di un ambizioso percorso di trasformazione e rilancio del trasporto merci, con una visione chiara: costruire un sistema logistico europeo sempre più integrato, sostenibile e orientato al cliente. L’evento si è svolto a Roma, alla presenza di Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix, Antonio Brunacci, Direttore Strategie e TID di FS Logistix, e Leopoldo Destro, Delegato di Confindustria a Trasporti, Logistica e Industria del turismo e della cultura... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

