Fs Logistix | Nuova piattaforma digitale per la logistica europea del gruppo Fs

Il gruppo FS lancia FS Logistix, una nuova piattaforma digitale per rivoluzionare la logistica europea. Con operazioni in 22 Paesi e il trasporto di oltre 50 milioni di tonnellate di merci all'anno, FS Logistix eredita il know-how di Mercitalia Logistics, proponendosi come leader nel settore per garantire servizi moderni e integrati, in grado di rispondere alle sfide del mercato.

Nuovo corso per la logistica del gruppo Fs: nasce Fs Logistix che, con una presenza in 22 Paesi, sette società operative e oltre 50 milioni di tonnellate di merci trasportate ogni anno, raccoglie l'eredità della società Mercitalia Logistics, con l'obiettivo di diventare un operatore in grado di gestire l'intera catena del valore della logistica a livello europeo. La presentazione del nuovo brand è avvenuta a Roma ed è stata anche l'occasione per lanciare la piattaforma digitale integrata per il trasporto merci end to end fslogistix.com. "La nuova piattaforma digitale integrata rappresenta un tassello indispensabile del piano strategico 2025-2029 della logistica del gruppo Fs, che prevede 2,16 miliardi di euro di investimenti per digitalizzazione e sviluppo asset" ha detto Sabrina De Filippis, amministratore delegato di Fs Logistix...

