Frontale contro un camion | il 22enne è ancora in rianimazione

Un tragico incidente stradale ha coinvolto un giovane di 22 anni, residente a Cinquecerri, riportando ferite gravi in seguito a uno schianto frontale con un camion. Il sinistro, avvenuto sabato mattina in via Enzo Bagnoli a Castelnovo Monti, ha lasciato il giovane in rianimazione presso l'ospedale Maggiore di Parma, dove versa attualmente in condizioni gravi ma stabili.

Restano gravi ma stabili le condizioni del 22enne residente a Cinquecerri, rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente e ora ricoverato al Maggiore di Parma in prognosi riservata. Lo schianto è avvenuto intorno alle 6 di sabato mattina in via Enzo Bagnoli a Castelnovo Monti, in una delle curve della strada che esce dal paese e porta verso il Terminaccio. A bordo di una Bmw Serie 3 coinvolta nell'incidente c'era un ragazzo di 22 anni, residente a Cinquecerri, una frazione del Comune di Ventasso. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, stava probabilmente rientrando a casa dopo una festa, quando si è scontrato frontalmente con un camion Iveco Stralis guidato da un 36enne, che procedeva nella direzione opposta...

