Frontale auto-moto biker ' vola' sull’asfalto | soccorso con l’eliambulanza

Un grave incidente stradale si è verificato domenica 25 maggio a Ponte Caffaro, frazione di Bagolino, dove un motociclista di 33 anni è stato coinvolto in una violenta collisione con un’auto. Dopo essere stato sbalzato sull'asfalto, il centauro è stato prontamente soccorso con elisoccorso. I dettagli dell'incidente e le condizioni del ferito sono ancora in fase di accertamento.

