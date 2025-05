Frode fiscale il tribunale annulla il sequestro di beni e soldi | restituiti 20 milioni

Il tribunale ha annullato il sequestro di beni e liquidità per un valore di 20 milioni di euro, restituendo a legittimi proprietari terreni, immobili, veicoli e conti correnti. Questi beni erano stati confiscati ad aprile dalla Guardia di Finanza su delega della Procura, nell'ambito di un'inchiesta sulla frode fiscale. La decisione segna un'importante svolta nelle indagini e nel processo di recupero dei beni sequestrati.

Saranno restituiti ai legittimi proprietari i terreni, gli immobili, i veicoli, i conti correnti e otto società con sede tra Piacenza e Milano, per un valore complessivo di 20 milioni di euro sequestrati ad aprile dalla guardia di finanza su delega e con il coordinamento della Procura... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Frode fiscale, il tribunale annulla il sequestro di beni e soldi: restituiti 20 milioni

Frode fiscale, il tribunale annulla il sequestro di beni e soldi: restituiti 20 milioni - La decisione del tribunale di Napoli dopo il ricorso dell'avvocato dell'uomo accusato dalla finanza di svariati reati connessi all'illecita commercializzazione di prodotti energetici e petroliferi ... 🔗Lo riporta ilpiacenza.it

Processo per frode fiscale, Ancelotti si difende in tribunale: “Mi sembrava tutto regolare” - Queste sono state le parole pronunciate dall’allenatore del Real, Carlo Ancelotti, davanti al tribunale provinciale di Madrid nel processo che lo vede sul banco degli imputati per frode fiscale. 🔗Riporta ilfattoquotidiano.it

Verona: maxi frode fiscale da 33 milioni, due in manette - Sono in carcere i "cervelli" di una frode fiscale da 33 milioni: un'inchiesta durata mesi e condotta dalla Guardia di Finanza di Verona ... 🔗Segnala veronaoggi.it