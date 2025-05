Friedrich Merz | Niente più restrizioni alle armi a lungo raggio per Kiev per attaccare la Russia

Friedrich Merz, il neoeletto cancelliere, ha annunciato la decisione di non imporre più restrizioni alle armi a lungo raggio destinate all'Ucraina, sollevando preoccupazioni su un possibile coinvolgimento diretto dell'Occidente nella guerra contro la Russia. La sua dichiarazione, rilasciata lunedì 26 maggio, segue eventi turbolenti nel fine settimana e segna un potenziale cambio di rotta nella gestione del conflitto.

