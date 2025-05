Fred De Palma lancia Barrio Lambada | È un pezzo anche autobiografico Molto sorpreso della reazione del pubblico di Amici – Intervista video

Fred De Palma ha appena rilasciato "Barrio Lambada", un singolo estivo dalle sonorità moderne e calde, che rivela anche aspetti autobiografici dell'artista. Sorprendente è stata la reazione del pubblico durante la sua esibizione nel programma “Amici di Maria De Filippi” e in un incontro esclusivo con i fan a Milano. Scopriamo di più su questo nuovo progetto e sul suo impatto.

Fred De Palma ancora una volta ha pensato bene di farci bulare per tutta l’estate. Da poche ore infatti è uscito “Barrio Lambada”, u n inno estivo dalle sonorità calde e moderne. Il lancio del singolo è stato anticipato live nel programma “Amici di Maria De Filippi” e in un incontro con i fan a Milano. La canzone è subito diventata virale su TikTok, incoronando ancora una volta Fred De Palma, come esponente musicale assoluto delle estati italiane dopo i grandi successi del passato come “D’estate non vale” “Una volta ancora” e “Un Altro Ballo”. Noi di SuperGuidaTv abbiamo incontro Fred De Palma: ecco cosa ci ha raccontato... 🔗 Leggi su Superguidatv.it