Fratellini abbandonati in casa tra degrado e pipe per il crack la madre | Non tornerò è meglio così

Il triste destino di due fratellini, uno di un anno e l'altro di quattro, è emerso a Torino quando sono stati trovati abbandonati in una casa in condizioni di degrado, circondati da segni di consumo di droga. La loro madre, una giovane di 25 anni, ha scelto di non tornare, lasciando i bambini in una situazione critica e alimentando domande sulla responsabilità genitoriale e il benessere dei minori.

Ha deciso di non tornare dai propri bambini la 25enne madre dei due fratellini di uno e quattro anni trovati soli in casa a Torino lo scorso venerdì 23 maggio, tra degrado, sporcizia e segni inequivocabili del consumo di droga, come alcune pipe per il crack. A trovarsi davanti la scena sono stati...

