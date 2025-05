Fratelli Righini Dall’oil&gas al vento E ora la sfida della nautica

I Fratelli Righini, forti di una consolidata esperienza nel settore oil&gas, si lanciano ora in una nuova avventura nel mondo della nautica. Sempre determinati a migliorare le proprie capacità logistiche e produttive, investono nelle aree di proprietà a Ravenna, senza cedere a pressioni esterne. La loro filosofia rimane chiara: mantenere l’attuale assetto proprietario, lontano da fondi di investimento e quotazioni, per garantire una crescita autentica e sostenibile.

SEMPRE DETERMINATI a migliorare le capacità logistiche e produttive, sviluppando le aree di proprietà site in Ravenna in via Trieste e nel porto San Vitale, e rigorosamente convinti che l’attuale assetto proprietario vada mantenuto senza l’ingresso di fondi di investimento o, tanto meno, quotazioni in Borsa. La Fratelli Righini di Ravenna – una delle pmi protagoniste del nuovo offshore che guarda alle energie rinnovabili e in particolare al vento senza però trascurare l’oil&gas – progetta il suo futuro senza tradire un passato fatto di oltre 70 anni di esperienza nella costruzione di macchinari e operante nel settore offshore dal 1980... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fratelli Righini. Dall’oil&gas al vento. E ora la sfida della nautica

Cosa riportano altre fonti

Fratelli Righini. Dall’oil&gas al vento. E ora la sfida della nautica - SEMPRE DETERMINATI a migliorare le capacità logistiche e produttive ,sviluppando le aree di proprietà site in Ravenna in via ... Riporta msn.com