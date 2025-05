Fratelli d’Italia partecipazione e passione politica al Congresso cittadino a Montoro

Il congresso cittadino di Fratelli d'Italia a Montoro ha visto una vivace partecipazione e una forte passione politica. Durante l'evento, il dott. Luigi Toro è stato eletto coordinatore cittadino del circolo di FdI per acclamazione, segnando un nuovo capitolo per il partito ad Avellino. Scopriamo i dettagli di questo importante incontro politico e delle sue implicazioni per il territorio.

Proseguono i congressi cittadini di Fratelli d'Italia Avellino. In un clima di profonda partecipazione e passione politica, abbiamo celebrato il congresso cittadino di Montoro che ha eletto, per acclamazione, coordinatore cittadino del circolo di FdI il dott. Luigi TORO, e quali componenti del...

