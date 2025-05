Francia festa dei Gitani a Saintes-Maries-de-la-Mer

Ogni anno, il pittoresco villaggio di Saintes-Maries-de-la-Mer diventa il cuore pulsante della comunità gitana e nomade, con un afflusso di migliaia di persone per un tradizionale pellegrinaggio. Rom, Manouche, Sinti e Tsigani si uniscono da tutta Europa per celebrare la loro cultura, condividere storie e onorare le loro radici in un evento carico di significato e gioia.