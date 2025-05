Francia | ex tennista Nadal partecipa a cerimonia in suo onore

Ieri, 25 maggio 2025, il leggendario ex tennista spagnolo Rafael Nadal è stato omaggiato durante una cerimonia al Roland Garros, presso il Court Philippe Chatrier di Parigi. Tra le emozioni della folla, l'ex campione ha ricevuto il tributo per la sua straordinaria carriera, mentre la direttrice del torneo, Amélie Mauresmo, ha celebrato il suo impatto indelebile sul tennis e sullo sport in generale.

L'ex tennista spagnolo Rafael Nadal saluta la folla durante una cerimonia in onore della sua carriera durante il torneo di tennis French Open al Court Philippe Chatrier presso il Roland Garros a Parigi, in Francia, ieri 25 maggio 2025. La direttrice del torneo di tennis Roland Garros Open Amelie Mauresmo (a sinistra) e il presidente della Federazione francese di tennis Gilles Moretton (a destra) consegnano un trofeo commemorativo all'ex tennista spagnolo Rafael Nadal durante una cerimonia in onore della sua carriera durante il torneo di tennis French Open al Court Philippe Chatrier presso il Roland Garros a Parigi, in Francia, ieri 25 maggio 2025.

