Francesco Gabbani quarto giudice di X Factor | “Ci sarà lui al posto di Manuel Agnelli”

Francesco Gabbani entra a far parte della giuria di X Factor, subentrando a Manuel Agnelli, la cui uscita rimane avvolta nel mistero. La notizia, riportata da Open, segna un cambiamento significativo nel talent show, promettendo nuove dinamiche e sfide nella competizione musicale. Scopri di più su questa attesissima novità!

Stando a quanto riportato da Open, sarà Francesco Gabbani il prossimo giudice di X Factor. A lui spetterà il compito di sostituire Manuel Agnelli, del cui addio non sono ancora chiare le motivazioni... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Francesco Gabbani quarto giudice di X Factor: “Ci sarà lui al posto di Manuel Agnelli”

