Francesca Michielin il nuovo singolo della cantautrice si intitola Francesca

Francesca Michielin presenta il suo nuovo singolo intitolato "Francesca", in uscita il 30 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy. Con un testo che esplora il tema dell'allontanamento da ciò che ci fa sentire fuori posto, la cantautrice continua a sorprendere con la sua profondità artistica. Il brano è già disponibile per il presave e promette di catturare l'attenzione dei fan.

Francesca è il nuovo singolo di Francesca Michielin e parla della scelta di allontanarsi da ciò che ci fa sentire fuori posto. Francesca è il nuovo singolo di Francesca Michielin fuori in radio e in digitale da venerdì 30 maggio per Columbia Records Sony Music Italy e già disponibile in presave. Scritto dalla stessa Francesca in collaborazione con Galea (al secolo Claudia Guaglione), Kaput (Antonio Caputo) e Francesco "Katoo" Catitti -che ne ha curato anche la produzione- " segna per me un nuovo inizio, un passo importante verso la riscoperta di me stessa. Sono in questo "viaggio" da quando avevo 16 anni e in tutto questo tempo ho cambiato pelle mille volte...

Ospiti all'Arena di Verona anche i Coma_Cose e Tommaso Paradiso per festeggiare i 30 anni di Francesca Michielin - All'Arena di Verona arrivano anche i Coma_Cose e Tommaso Paradiso per celebrare i 30 anni di Francesca Michielin. 🔗continua a leggere

