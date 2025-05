Francesca Marcantognini chi è la giovane chef trovata morta a 26 anni

Francesca Marcantognini, una talentuosa chef di 26 anni e promettente imprenditrice nel settore della ristorazione, è stata tragicamente trovata morta in una stanza d'hotel a Roma il 25 maggio. La sua scomparsa ha scosso la comunità gastronomica e ora i carabinieri stanno indagando sulle circostanze della sua morte. Marcantognini aveva recentemente aperto un ristorante ad Aprilia, dimostrando una passione autentica per la cucina.

🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Francesca Marcantognini, chi è la giovane chef trovata morta a 26 anni

