FOTO Presidio Flai Cgil davanti la Prefettura | No al caporalato

Questa mattina, la Flai Cgil ha organizzato un presidio davanti alla prefettura per combattere il caporalato e promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro. L'iniziativa, parte di una mobilitazione nazionale, ha mirato a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di garantire condizioni di lavoro dignitose e tutelare i diritti dei lavoratori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Contro il caporalato e per la sicurezza sui luoghi di lavoro si è svolto questa mattina sotto il Palazzo del Governo un presidio della Flai Cgil. La mobilitazione della Flai Cgil nazionale era difatti convocata davanti a tutte le prefetture ed aveva come obiettivo la legge 199 sul caporalato. Al presidio era presente Luciano Valle segretario provinciale della Cgil. Irene Falato del sindacato ha spiegato: '" Vogliamo che venga applicata integralmente la legge 199. Vogliamo che il lavoro territoriale agricolo di qualità venga fatto funzionare. Oggi non succede. Un fenomeno che si diffonde su tutti i settori per i subappalti e i lavori a basso costo e questo porta a tanti infortuni sul lavoro vengono assunti tanti lavoratori a nero"...

