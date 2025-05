FOTO Premio Lupo | successo della XVII^ Edizione e aperto il bando 2025

La XVII edizione del Premio Lupo si è conclusa con un grande successo, ospitata nella suggestiva Biblioteca Comunale di San Bartolomeo in Galdo. L'evento ha celebrato la scrittura e consolidato il legame culturale tra i sei comuni coinvolti, mentre si è aperto il bando per la prossima edizione del 2025, promettendo nuove opportunità per gli aspiranti autori.

Si è conclusa con successo e una significativa partecipazione la XVII edizione del Premio Lupo, la cui cerimonia di premiazione si è svolta nella Biblioteca Comunale di San Bartolomeo in Galdo. L'evento ha celebrato la scrittura e rafforzato il legame culturale tra i sei borghi del Beneventano e della Capitanata, promotori del concorso. La mattinata, ricca di condivisione e momenti significativi, ha visto la partecipazione e gli interventi dei Sindaci dei Comuni promotori: Carmine Agostinelli di San Bartolomeo in Galdo, Giuseppe Antonio Ruggiero di Foiano di Val Fortore, Pasquale Marchese di Castelluccio Valmaggiore, Lucilla Parisi di Roseto Valfortore, oltre a rappresentanti di Faeto e Castelfranco in Miscano...

