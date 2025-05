Foto di Girasole

In questo articolo, vi presento due scatti di girasole che raccontano una storia complessa: le brutture del mondo affiancate alla bellezza fugace della vita. Queste immagini evocative racchiudono emozioni e riflessioni su ciò che perdiamo e su ciò che rende ogni istante unico e prezioso. Scopriamo insieme il significato profondo di questi fiori attraverso il mio obiettivo.

Ecco due foto di Girasole da me scattate, che rievoca le brutture del mondo ma anche le cose belle che passano e non tornano più.

