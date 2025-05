Fossombrone Calcio | una stagione indimenticabile tra successi e riconoscimenti

Il Fossombrone Calcio ha vissuto una stagione indimenticabile, ricca di successi e riconoscimenti. Con la sgambatura di mercoledì scorso, la squadra ha ufficialmente segnato la conclusione di un percorso che resterà impresso nei cuori degli sportivi. Culminata in quinta posizione con 50 punti e un terzo posto finale, questa stagione ha regalato emozioni intense e traguardi ambiziosi, confermando la crescita del club.

FOSSOMBRONE Con la sgambatura di mercoledì scorso il Fossombrone calcio ha decretato il 'rompete le righe'. Una stagione che rimarrà indelebile nei ricordi degli sportivi sia per le emozioni vissute sia per la classifica, avendola terminata in quinta posizione con 50 punti e un terzo posto finale maturato ai playoff. Una squadra che ha dato spettacolo, e ritornano in mente i successi a Chieti, a L'Aquila, a Civitanova, a Isernia e i pareggi con la Sambenedettese (2 a 2 e 0 a 0), le altre vittorie e il calpestio in stadi ricchi di storia e dal profumo professionistico. Abbiamo parlato di 'spettacoli' e come non ricordare che proprio da una sede deputata a far divertire lo spettatore: la sala del Cinema Italia, nacque alle ore 12 del mese di giugno del 1949 il Fossombrone calcio...